August on oma monoloogi lõpetanud ja kulisside vahelt on lavale astunud september. Kõigepealt on tal kavas esitada festival Draama, mis algab tasapisi täna, 2. septembri õhtul, mis saab ametliku alguse teisipäeval ja mis jõuab lõpule järgmisel pühapäeval, 10. septembril.