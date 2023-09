Kohalike punkarite värskeim pala sai meeleoluka muusikavideo

Bändi lugu «Batuut» valmis kuulajatele juba juuni alguses, kuigi algselt pidi see loo autori Kaspar Kulli sõnul olema vaid tiitel. Ühest sõnast valmis viimaks aga pala ühel reservõppekogunemisel. «Ühel kordusõppusel tekkis põllul aga aega ja püüdsin oma emotsioone paberile panna ning selle sõnaga siduda. Muusikaline osa oli mul valmis juba enne minekut ja kui tsiviili tagasi jõudsin, olidki sõnad olemas,» selgitas ta.

Inspiratsiooni muusika jaoks sai Kull The Buzzcocksi loolt «Ever Fallen In Love» järgi. «Tahtsin ka sellise loo teha, millel kohe alguses oleks kitarril mingi «hook» enne kui laul sisse tuleb. Sõnade jaoks lõin narratiivi armuvalust. Meie kitarrist Franz voolis soolo ja muu on ajalugu,» lisas autor.