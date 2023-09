Eestist on võistlustulle astumas 16 noort erinevatel aladel. Tartust läheb võistlema kaks neidu: Carol Soovik Tartu kunstikoolist ning Kelly Pindek Tartu rakenduslikust kolledžist. Kohapeale võistlust jälgima on oodata ka umbes 100 000 pealtvaatajat.

Carol Soovik on praeguseks küll juba lõpetanud Tartu kunstikooli, kuid graafilise disaini erialal asub ta võistlema just endise kooli nimel. Soovikul lõpes äsja töörohke aeg kui ta aitas kujundada laulu- ja tantsupidu ning disanitööd ongi see, mis peale kooli lõppu tema igapäeva on täitnud.