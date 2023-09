Rakenduslikku haridust asus püüdlema 200 õppurit enam kui mullu

Võrreldes eelmise aastaga on õpilaste sisseastumisavalduste arv kasvanud ligi 8 protsenti. Tartu rakendusliku kolledži direktori Raini Jõksi sõnul võib protsent näida väike, kuid konteksti pannes tähendab see ligi 200 avaldust rohkem võrreldes eelmise õppeaastaga.

«Mul on hea meel näha, et kutseharidusse jõuab üha rohkem noori ja seda aasta ringi. Statistikast oleme märganud, et vähenenud on küll täiskasvanud õppijate arv, kuid üha rohkem noori leiab tee rakendusliku hariduse juurde,» sõnas Jõks.

Sellel aastal on Tartu rakenduslik kolledž võtnud vastu veelgi rohkem Ukrainast pärit õpilasi, et anda neile võimalus jätkata siin kooliteed ja aidata neid keeleõppega. Kooli tugikeskuse juhi Ksenia George sõnul on sooviavaldusi palju.

«Teeme kõik endast oleneva, et pakkuda Ukraina noortele mitmekesiseid võimalusi haridust omandada ja edasi liikuda ning aitame neid igakülgselt haridusteemades,» ütles George.