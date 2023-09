Ekstravagantses seltskonnas on eriti märkimisväärne Erkki Hüva, sest ta on hoidunud pandeemia-aastatel avalikust elust enamasti eemale. Genialistide klubi kirjeldab teda kui ilmingut Tartu vaimust, kes on aktsionist, vabaõhujudokas, ilukõneleja, näitleja ja trubaduur. Jaan Jürgen Klaus on temast teinud portreefilmi «Sinitäheke».