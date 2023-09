Alatskivi koolis tuleb kehva kraanivee tõttu supinädal

Nii Tartu valla Tabivere kui ka Peipsiääre valla Alatskivi kraanivee proovidest ilmnes, et joogivees on kolilaadseid baktereid üle piirnormi, teatas Emajõe Veevärgi juhtkond. Kust bakterid torustikku said, ei ole veel teada, kuid Emajõe Veevärk alustas mõlemas alevikus veesüsteemide puhastust ning otsib samal ajal ka kohti, kust võisid bakterid joogiveetorustikku jõuda.

Alatskivile lasi veefirma kohale vedada kümne kuupmeetri suuruse joogiveemahuti. Emajõe Veevärgi juht Andres Aruhein selgitas, et kuna Alatskivil on kool, lasteaed ja ka hooldekeskus, otsustati sinna viia mahuti. «Meil lihtsalt rohkem mahuteid ei ole, et ka Tabiverre vett viia,» märkis ta.

Et reedel on ka esimene koolipäev, said Alatskivi koolis käivate laste vanemad teate, et lapsele tasuks pudeliga puhas vesi kaasa panna või võtta vett kooli kõrval asuvast puhta vee mahutist.

Alatskivi kooli direktor Helen Paju sõnas, et mõningaid mööndusi tuli teha ka toitlustamises. «Otsustasime, et kõige kindlam on keeta suppi, seega järgmine nädal on meil supinädal,» ütles ta.

Direktor selgitas, et supitegemisel on teada, et kõik kompnendid, kaasa arvatud vesi, keedetakse korralikult läbi. Prae kõrvale salati tegemine eeldab tooraine pesemist kraaniveega, seega on supivalmistamine praegusel juhul kindlam samm.

Emajõe Veevärgi juht Andres Aruhein lisas, et proove võetakse praegu iga nädal ning isegi kui järgmine proov on puhas, tuleb terviseametilt kinnitus joogivee kasutamiseks alles siis, kui neljas kordusproov on puhas. Et proovide analüüs võtab aega neli päeva, kulub nelja järjestikuse proovi andmiseks vähemalt paar nädalat.

Lisaks Alatskivile oli Peipsiääre vallas ka Kallaste rahval mure joogiveega, sest terviseamet lasi sulgeda linna avaliku kaevu. «No need proovid olid väga käest ära, seal oli üle kuuesaja lubatud ühiku kahjulikke baktereid, kui piirnorm on null,» sõnas Peipsiääre abivallavanem Peeter Kiuru.