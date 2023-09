Projekti «Hobist oma karjääri kujundamine» idee andsid JJ-Street tantsukooli treenerid Lenel Karu ja Kairi Jerlov, kes päevast päeva tegelevad samuti hobiga, mis on ka nende töö. Samas on nad kuulnud noortelt tihti, et oma headest oskustest või huvidest tulevikuametit luua tundub keeruline.