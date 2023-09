Meelis Tammemäe kureeritud näitusel «Me deya» on vaataja ees Tarrvi Laamanni maali- ja graafikalooming, mida täiendavad Leonhard Lapini teosed. Näitusekülastajate ees on ka Kaidi Marii Küti loodud Annika Metsla ja Tarrvi Laamanni loomingul põhinev videoinstallatsioon - «Jamaica - no problem!».