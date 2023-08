Verevi rannahoone arhitektuurivõistluse žürii hindas üksmeelselt parimaks Studio Arguse võistlustöö «Veer» leides, et see tõuseb esile atraktiivse ja õhuliselt lihtsa vormi poolest, mis sobitud väikelinliku rannamiljööga. Autorid on töös kõige paremini ära tabanud asukoha tunnetuse ja võistluse eesmärgi – luua mitmefunktsiooniline ja avalikku ruumi rikastav lahendus – kasutades seejuures elegantset ja kerget arhitektuurikeelt.