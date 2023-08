Miks on Tammeka hooaeg siiani täielikult ebaõnnestunud?

Statistika pole küll alati kõige põhjapanevam näitaja, aga kui liigahooajast on seljataga juba 25 kohtumist, saab statistika põhjal siiski järeldusi teha. Tammeka kehvad tulemused näitavad, et alt on mindud nii rünnakul kui ka kaitses. Seda tõendab fakt, et liigas on ainult üks meeskond, kes on lasknud endale rohkem väravaid lüüa ning kes on ise suutnud vähem skoorida.