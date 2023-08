Tartu tulemine ⟩ Suur haruldus: 200-aastased kodude vaated

Need 1834. aastast pärit kuldaväärt sisevaated ja ühekorruselise mansardkatusega puust elumaja välisvaade, mis sel kevadel Tartu linnamuuseumi kogusse jõudsid, on põnev materjal interjööri ja mööbli uurijatele. Ühtlasi pakub see võimaluse piiluda tollasesse Tartu koju. 19. sajandi esimesest poolest samalaadseid fotosid veel ei ole ja teadaolevalt puuduvad analoogsed Tartu majade sisevaated.