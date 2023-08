Juhtkiri: Tarkust! Meile kõigile

Kas koolirõõmu suurust saab mõõta kooli suuruse järgi? On see linnakoolis suurem kui Unipiha koolis, kus tänavu on vaid üksteist õpilast, aga mida Kambja vald siiski sulgema pole tõtanud? Sellest koolist saab lugeda tänases lehes. On see rõõm teistsugune siis, kui ruumipuudusel ja lastekülluses tuleb õppida kahes vahetuses või improviseeritud klassiruumis? Tartu Postimees kirjutas sel nädalal ka sellest, kuidas mõnes Tartu koolis ja ka linnalähedastes koolides on lihtsalt kitsas.