Tartumaa väikseimas koolis läheb esimesse klassi kaks last

Eile said Tartumaa kõige väiksemas koolis, Unipiha algkoolis, kokku kõik 1. klassi õpilased. Võib ka öelda, et mõlemad õpilased – Paul Kaplinski ja Katrin Tenno. Neid võttis vastu direktor Eha Jakobson, kes on ka nende kahe õpetaja. Aga nagu sellele tillukesele koolile kombeks, õpetab ta samas klassiruumis ühtaegu 2. klassi õpilasi, keda on kokku neli.