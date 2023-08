Reedene rõõm ⟩ Kellassepp lahendas raekoja kella müsteeriumi

Kas kellade ja muu tehnika taastamine rutiinseks ei muutu?

Ei ole võimalik. Kelladel on nii palju erinevaid mehhanisme, mida minagi kõiki ei tunne ega tea. Restaureerides pean alati midagi juurde õppima, vaatama internetist videoid ja kolama foorumites. Samuti on kellasid, mis panevad täitsa pea ringi käima oma imetillukeste mehhanismidega ja tuhandete liikuvate osadega. Mina sellistega kokku ei puutu, olen vanem mees ja põllutööd teinud kätega, ma eelistan toimetada selliste juppidega, mis näpu vahelt ära ei kao. Uure ja käekelli ma üldiselt ei paranda.

Teil on ilus kodu ja tohutult palju tehnikat, mille olete ilmselt ise ära remontinud. Kuidas te jõuate?

Muud moodi ei kujuta ettegi, see töö on lihtsalt puhas rõõm. Näha katkist asja peale pikka aega nuputamist taas töötamas on insenerile kõige parem preemia, ja katkised kellad otsa ei saa.

Teil tiksub igas toas mõni kell, kas see und ei häiri?

Olen vahepeal kodust eemal olnud ja mõelnud, et kuidagi imelik on magada, midagi on puudu. Vahel on lausa nii, et isegi kui kodus kümned kellad tiksuvad, siis tunned, et midagi on puudu – järelikult on mõni kell seisma jäänud või peab uuesti üles keerama.

Mis on teie reedene rõõm?

Praegu on minu reedene rõõm täpselt sama nagu esmaspäevane või pühapäevane rõõm. Et saab üles tõusta, tegeleda sellega, mis meeldib, ja nautida seda, mis on. Mis vahet seal on, mis päev parasjagu on?