Tartus peetav ärikonverents tugevdab Eesti ja Jaapani ettevõtlussuhteid

Tartu linnavalitsuse välisinvesteeringute valdkonnajuht Roomer Tarajev sõnas, et Tartu linnal on positiivne kogemus tutvustamaks targa linna ettevõtteid, linna iduettevõtluse ja teaduskoostöö võimalusi Jaapanis. «Kuna märgata on Eesti idufirmade huvi Jaapani turu osas ning Jaapani suurettevõtete investeerimishuvi kasvu Eestisse on sündmus suurepärane, et tuua Jaapanist suurettevõtted Tartusse, võrgustuda ja tunnetada meie riigi iduettevõtluse olemust,» rääkis ta.