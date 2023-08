Teaduskeskus tähistab tarkusepäeva 26 meetri pikkuse kringliga

Küpsetise kogupikkuse määras teaduskeskuse vanus. Nimelt ühtib tarkusepäev ka Ahhaa sünnipäevaga – täpselt 26 aastat tagasi alustati Tartu ülikoolis Tiiu Silla eestvedamisel teaduskeskuse projekti. Juhatuse liikme Pilvi Kolgi sõnul pole aastate jooksul hetkekski sihti silme eest lastud. „Ahhaa on olnud algusest peale kogu aeg muutumises, kuna see on meie üks peamisi tegutsemissuundi. Ahhaa-elamus iseenesest tähendab ju, et üllatume uute teadmiste saamisest. Seega on meie ülesanne kogu aeg ise uusi teadmisi hankida ja neid külastajatega jagada,» ütles Kolk.

«Ahhaa põhiülesanne on muuta uute teadmiste omandamine kaasahaaravaks. Teaduse roll Eesti-suguses väikeriigis on äärmiselt oluline, et oleksime maailmas konkurentsivõimelised. Huvi äratamine juba lapseeas uute teadmiste omandamise vastu on suur ülesanne, mida täidame rõõmuga. Usun, et Ahhaa roll selles vallas ainult kasvab. Planeerisime ju majagi algul 100 000 külastajale aastas, kuid avamisest saadik on seda külastanud igal aastal pea topelt hulk inimesi,» lisas ta.