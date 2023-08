Kliinikumi ravijuhiks valiti doktor Liis Salumäe

Kliinikumi nõukogu esimehe Kristjan Vassili sõnul on ülikoolihaigla ravijuhil täita vastutusrikas roll. «Ravijuhi ülesanne on korraldada ravitööd, arvestades samal ajal nii ravi rahastamise lepingust tulenevate kohustustega kui ka kliinikumile omaste õppe- ja teadustöö ülesannetega. Ühtlasi kuulub ravijuhi vastutusalasse kõrge ravikvaliteet ning ravimeeskondade ja üksuste koostöö tagamine. Peame oluliseks, et kliinikumi koostöö teiste tervishoiuinstitutsioonidega Eestis oleks ladus ning sama oluline on teadus- ja arendustegevuse alane koostöö Tartu ülikooli ja teiste riikide ülikoolihaiglatega,» kirjeldas ravijuhi ülesandeid nõukogu esimees.

Liis Salumäe on lõpetanud 2007. aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal ning 2011. aastal residentuuri patoloogia erialal. Aastast 2007 on ta olnud seotud Tartu ülikooli kliinikumi patoloogiateenistusega, olles töötanud seal arst-residendi, patoloogi ning 2017–2022 juhina. Aastast 2022 on Salumäe ka ülemarst-õppejõud.

2014–2015 omandas ta kogemusi Karolinska ülikoolihaigla patoloogiaosakonnas perinataalpatoloogia grupis patoloogina. Salumäe töökogemus on andnud talle võimaluse kujundada ja arendada teenistuse igapäevase töö korraldamist, arendustegevuste planeerimist ja läbiviimist, koostöö tegemist riiklike institutsioonide, sealhulgas haridusasutusega.

Tema juhtimisel on kliinikumi patoloogiateenistus oluline lüli haigla ravimeeskondades, mille kvaliteedi tunnustuseks on patoloogiateenistusele väljastatud Eesti akrediteerimiskeskuse tunnistus standardi ISO 15189:2012 järgi, mis tähendab, et kõik teenistuse tegevused vastavad kõrgetele rahvusvahelistele nõuetele. Salumäe kuulub erinevatesse erialaga seotud nõuandvatesse üksustesse ning ta veab eest ka erialaseltsi tööd.

Ravijuht kuulub kliinikumi juhatuse koosseisu. Juhatuse esimees Priit Perens tõstis esile, et ravijuht korraldab kogu haigla ravitööd koos kliiniliste valdkondade juhtidega, tagades nii selle kättesaadavuse patsientidele, sujuvuse maja sees ja ka väliste partneritega ning viies samal ajal ka ellu planeeritud muutusi.

«Eelmisel aastal pöördusid patsiendid kliinikumi ligi 765 000 korral, mis on muljetavaldav arv. Seega on ravijuhil koos õenduse ja patsiendikogemuse juhiga, kes lisaks õendus- ja hooldustöö juhtimisele suunab kliinikumi ka parima patsiendikogemuse loomisele, ning koos teadus- ja arendustegevuse juhiga, kes koordineerib õppe-, teadus- ja arendustegevusi, vastutusrikas võimalus hoida ja kujundada kliinikumi juhtivat rolli Eesti tervishoius,» sõnas juhatuse esimees.