Valitsus kinnitas Tartu muinsuskaitseala uue korralduse

Kultuuriminister Heidy Purga märkis, et Tartu on olulise kultuuriväärtuse ja pika ajalooga linn, mille südames on näha mitme erineva ajastu hooneid ja kihistusi, muinasajast tänapäevani. «Mul on hea meel, et koostöös kohaliku kogukonna ja linnavalitsusega valmis kaitsekord, mis toob paindlikkuse, selgemad suunised ja lahendused nii omanikele kui ka omavalitsusele. On oluline, et hoiaksime pärandit, seda samal ajal elavalt kasutades ja jätkusuutlikult arendades. Just nii tagame mitmekesise ja tähendusliku elukeskkonna,» rääkis kultuuriminister.