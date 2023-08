Tartu palkas uue linnaarhitekti Valgast, ruumiloome osakonna juhataja Elvast

Vuks astub ametisse 27. septembrist, Tintěra 16. oktoobrist.

Kertu Vuksil on magistrikraad võrdlevas poliitikas ja pooleli õpingud linnakorralduse erialal. Ta on Elva vallavalitsuses töötanud alates 2016. aastast, töötades esmalt haldusreformi koordinaatorina ning seejärel arengu- ja planeeringuosakonna juhatajana. Aastast 2021 on ta abivallavanem, vastutades arendustegevuse ja strateegilise planeerimise, planeeringute, valla teenuskeskuste töö, kogukondade arendamise ning ettevõtluse- ja turismivaldkonna arendamise eest.

«Elukeskkonna parandamine linna strateegilise ruumilise arendamise kaudu on teema, mis mind väga huvitab. Tartu on mitmete põnevate linnaruumi algatustega olnud inspiratsiooniks,» kommenteeris Vuks.

Jiří Tintěra sõnul on Tartu kohaidentiteet tugev ja kvaliteetsel, elanike vajadustele ja ootustele vastaval linnaruumil on siin suur roll. Foto: Tartu linnavalitsus

Jiří Tintěra on lõpetanud Praha tehnikaülikooli tsiviilehituse ja arhitektuuri eriala. 2013. aastal alustas ta tööd Valga vallaarhitektina. 2019. aastal kaitses ta Tallinna tehnikaülikoolis doktorikraadi teemal «Kohaliku omavalitsuse meetmed linnaruumi kvaliteedi tõstmiseks kahanevates linnades».

Jiří Tintěra sõnul on Tartu kohaidentiteet tugev ja kvaliteetsel, elanike vajadustele ja ootustele vastaval linnaruumil on siin suur roll. «Viimaste aastate Tartu linnaruumi muutused on mitmetes aspektides ainulaadsed ja teised Eesti linnad võtavad nendest eeskuju. Alustatud tegevustega jätkata ja hoolitseda selle eest, et Tartu vaim ka edaspidi tugevneks, on suur vastutus, kuid ka põnev väljakutse,» leidis ta.

Tõnis Arjus aga veel ei ole uut visiitkaarti vormistanud, ta on küll tegev kliimanõukogu juhina, ent see on aeg-ajalt kogunev nõuandev kogu.

«Astusin Tartu ülikooli muutuste juhtimise õppekavale. Esimene samm on elada sisse tudengiellu,» ütles Arjus. «Pole õige Tartus elaja, kui pole Tartu ülikoolis käinud. Jään Tartusse elama.»