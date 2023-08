Maaülikoolis toimub täna avalik loeng metsastatistikast

Allan Sims tutvustab loengus lähemalt metsades toimuvate vastandlike protsesside (kasv, suremus jms) mõjusid statistilises vaates ja räägib ka sellest, kuidas need mõjutavad metsanduslikku statistikat tervikuna.

Allan Simsi sõnul on metsades toimuvad protsessid pikaajalised. «Muutused on metsades aeglased ning mõjutatud paljudest teguritest. Seetõttu on nende protsesside tõlgendamine keeruline ning järeldused võivad olla vastandlikud,» kommenteeris Sims metsaandmetega seotud vaidlusi.