Galerii ⟩ Tõrvandi põhikool sai õppeaasta eel nurgakivi

Kambja vallavolikogu esimees Aivar Aleksejev sõnas nurgakivi tseremoonial, et tunneb rõõmu Kambja valla lasterohkuse üle. Samas seab see vallale ka surve rajada juurde kooli- ja lasteaiakohti.

Vallavanem Illari Lään meenutas, et kui nad planeerisid 6000 ruumteetri suuruse netopinnaga koolimaja ehitust, siis paljudel kerkis küsimus, kas see ehk liiga suur ei saa. Praeguseks on aga selge, et lapsi on Kambja vallas piisavalt ning väiksema koolimaja rajamine ei tulnuks kõne alla.