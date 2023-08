Tartu linnavolinik Loone Ots (EKRE) on koos naiskodukaitsjatega Tapal, et aidata saabuvatel reservväelastel kätte saada vajalik ja ka sobiv varustus. Täna saabus Tapale esimene sats inimesi, kuid suuremat rahvaste liikumist on oodata uuel kuul.