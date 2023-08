Nende sõnadega sai 30. augustil avatud kaua tehtud ja kaunikene tervisekeskus. Kaua seepärast, et maja rajamise idee pärineb aastast 2014, mil Euroopa Liit avas meetme, kust oli võimalik taotleda raha tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja püsimise tagamiseks.

Nüüd on plaanitu lõpuks valmis. 511-ruutmeetrise pinnaga ühekorruseline hoone asub küljega vastu Peipsiveere hooldusravikeskust, mille juhatuse liige Väino Kivirüüt on. Ja Väino Kivirüüt on nüüd ka tervisekeskuse peremees.