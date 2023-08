Vägivallaennetuse auhinna pälvisid kaks tartlast

Täna sai vägivallaennetuse auhinna Tartus tegutseva naiste tugikeskuse projektijuht Mari Puniste ning Tartu haridus- ja tugiteenuste keskuse sotsiaalpedagoog Lea Voltri.

Justiitsminister Kalle Laanet sõnas, et loeb iga tegu ja iga inimene, kes aitab seista vägivalla vastu. «Kõik tänased laureaadid on pidanud vägivallaga võitlust vankumatu järjekindlusega. Nad on eeskujuks meile kõigile. Iga päästetud laps, naine, mees, eakas ja iga elus kannapöörde teinud kurjategija on suur väärtus, mille loomisel on tunnustuse saajatel olnud täita suur roll,» tähendas justiitsminister Kalle Laanet.

MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus on töötanud vägivallaohvrite toetajana alates 2002. aastast. Selleks et see töö oleks tõhusam, on organisatsioon alati otsinud võimalusi enda ja teiste spetsialistide arendamiseks.

Laureaat Mari Puniste koos president Alar Karise ja justiitsminister Kalle Laanetiga. Foto: justiitsministeerium

Mari Puniste on ligi kümme aastat olnud mitmete uuenduslike ja oluliste projektide algataja ja edukas elluviija. Näiteks ohvritega kokku puutuvate spetsialistide traumateadliku toetamise koolitused projektis Care4Trauma, koolinoorte jaoks kübervägivallateemaliste koolitus- ja töövahendite arendamine CyberSafe ning gümnaasiumi- ja ametikooli noortele seksuaalset ahistamist ennetavad koolitused. Tema juhtimisel on koolitatud sadu spetsialiste: sotsiaaltöötajaid, politseinikke, õpetajaid, meedikuid ja teisi vägivallaga esmatasandil kokku puutuvaid töötajaid.