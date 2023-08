Tartu saavutas roheliste turismisihtkohtade hulgas plaatinataseme

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on see tunnustus kõigile Tartu elanikele ja ettevõtjatele, kes on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et luua kutsuv, sõbralik, keskkonnateadlik ja jätkusuutlik linn. «Rahvusvaheline tunnustus annab kinnitust, et liigume oma kliimaeesmärkide täitmisel õiges suunas ning jätkame tööd selle nimel, et olla roheinnovatsiooni eestvedaja nii turismis kui ka teistes valdkondades,» ütles Klaas.