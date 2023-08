Tartumaa iduettevõtted kasvatasid käivet

Tartumaa iduettevõtetest tegi selle aasta esimese kuue kuuga suurima käibe Messente Communications. Iduettevõtte käive oli 10,9 miljonit eurot ning tegemist on ainukese Tartumaa iduettevõttega, mille käive ületas kümne miljoni euro piiri. Teisel kohal on Glia käibega 6,96 miljonit eurot, millele järgneb kerisetootja Huum 5,1 miljoni eurose käibega.

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et kohalikku idusektorit mõjutavad ebastabiilsus maailma majanduses ja julgeolekus. «Kiire globaalse kasvu asemel keskenduvad Tartumaa iduettevõtjad efektiivsuse tõusule ja kasumlikkuse kindlustamisele, mis näitab meie ökosüsteemi küpsust - iduettevõtjatel on piisavalt paindlikkust ja kogemusi, et reageerida muutunud oludele ja kohendada oma strateegiaid,» sõnas Peeterson.