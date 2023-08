Alar Kilp: peaministri tagasiastumine paneks teise valgusesse automaksu, mingis mõttes ka abieluvõrdsuse

Teine aspekt: tema uus valitsus võttis ette küllaltki palju strateegilisi ja ka ebapopulaarseid asju, selle mõttega, et teatav negatiivse tagasiside aeg elatakse üle. Tema tagasiastumine paneb aga hoopis teise valgusesse kõike need automaksud, mingis mõttes ka abieluvõrdsuse. Siis tekib moment, et peaminister on eksinud teatud moraalses mõõtmes, ent ta on ju äsja uue koalitsiooni ja tegevuskavaga alustanud. On arusaadav, et sellega arvestatakse, kui tagasiastumise otsust ei tehta.