Kahjutunne muidugi. Usun, et väga paljudel on sügavalt kahju, et niisugune olukord on tekkinud. Esiteks on see Eestile halb, teiseks on see halb Kallasele kui peaministrile, sest minu meelest on ta olnud väga tubli peaminister. Ta on viinud Eesti rahvusvaheliselt sellisesse positsiooni, mida seni pole suutnud ükski teine teha, võib-olla ainult Mart Laar, aga siis oli teine aeg. Tõepoolest, välispoliitikas on Eesti muutunud palju mõjukamaks ja nähtavamaks. On äärmiselt kahju, et kriis seda kahjustab.