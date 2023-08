Kümnevõistleja Karel Tilga esimene treener Jaan Tiitsaar jälgis võistlusi teleri ees ning tõdes, et rõõmustamist jagus: tartlased olid edukad, noored tublid ning eestlaste tipptulemused veel tulemas.

Jaan Tiitsaar sai Karel Tilga treeneriks, kui viimane soovis üheksandas klassis lisaks korvpallile ka kergejõustikuga tegeleda. Et ta oli juba siis pikk ja jõuline, leidis treener kohe, et temas on kümnevõistlejat. Tiitsaar ongi nüüd Tilga tegemistel silma peal hoidnud, Budapestis korraldatud MMi ajal jälgis ta aga kogu koondise ning võistluste kulgu.