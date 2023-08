Uuest aastast muutub biojäätmete liigiti kogumine kohustuslikuks

Alates uuest aastast on segaolmejäätmete kogumismahutitesse keelatud panna jäätmeid, mille liigiti kogumine on kohustuslik. Nii ei või neisse panna näiteks toidujäätmeid, paberit jm liigiti kogutavaid jäätmeid. Sellega välditakse erinevate materjalide sattumist segaolmejäätmete hulka, kus nende ringlusesse võtmine on võimatu.

Eelnõus on muudatus, millega võimaldatakse alla 10 korteriga kinnistutelt harvemat segaolmejäätmete mahuti tühjendamist – minimaalselt üks kord 12 nädala jooksul. Harvemat segaolmejäätmete vedu on võimalik lubada seetõttu, et kõikidel kinnistutel kogutakse jäätmed, sh biojäätmeid, liigiti. Kehtima jääb kümne ja enama korteriga kinnistute segaolmejäätmete veosagedus, mis on vähemalt üks kord kahe nädala jooksul.