Siiri Laidla: kultuuritarbijad – kes nad on?

Piirdun kultuurilõiguga, mis kätkeb kauneid kunste. Need on midagi üllast ja erilist, vähemasti minu jaoks. Midagi sellist, mida justkui möödaminnes võtta ega osta ei tohiks. Midagi, mille mõistmiseks peaks olema vastav haridus või vähemasti haritus. Mille loomine eeldab oskusi (kirjaoskust, muusikainstrumendi valdamist, heliloojale tuleb kasuks ka nootide kirjapaneku oskus, kunstnikule perspektiiviõpetuse ja värviteooria tundmine). Selle kultuuriosa haldamiseks on koolid, ministeeriumid, kõrgharidusasutused, kõikvõimalikud liidud ja seltsingud.