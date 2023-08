Tabivere elanikud tohivad juua vaid keedetud kraanivett

Emajõe Veevärgi juht Andres Aruhein sõnas, et teisipäeva hommikul ilmnes, et Tabivere aleviku veeproovides oli üle normi kolilaadseid baktereid ning et veel ei ole teada, mille tõttu proovid on paigast ära. «See teadmine on ka meile väga värske, otsime probleemi allikat,» lisas ta.