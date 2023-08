Kastre valla Sillaotsa kooli õppe- ja arendusjuhi Chris Serglovi selja taga paistab koolimaja laiendus, mis valmib tänavu novembris. Eelmine juurdeehitis on pärit aastast 2017. Võib juhtuda, et peagi on kool õpilastele jälle kitsas.

Foto: Signe Oidekivi