Jaan Voltri: jalgrattast ja muustki

Sellest ajast peale on Tartu põhiteemad olnud jalgrattad, autoliikluse vaenamine ja elurikkus. Meenub, kui telesaates esines toonane abilinnapea, kes raudteeviaduktil ahastas, kui palju on Tartus autosid. Aga et autodes istuvad inimesed, kelle vajadustega ka abilinnapeana peaks arvestama? Igatahes oli ta veendunud, et linnakodanikel ei ole mingit vajadust autoga sõita: pool Sõpruse silda ja Riia tänava autodele kinni panna.