Roosa Jalgpall tõi abivajajale üle kuue tuhande euro ja naeratuse näole

Mitte ainult Tammeka panus

Tammeka kogukonnajuht kinnitas, et Roosa Jalgpall toimub kindlasti ka edaspidi. «Selles ma ei kahtle, see traditsioon on Tammeka heategevuslik visiitkaart ning see peab olema ja jääma klubi juurde.»

Seda enam, et selle mõju on aastatega suurenenud, sest lisaks abivalmis toetajatele aitab kaasa ka üha enam teisi klubisid. Seda ilmestab hästi näiteks see, et kui Tammeka särkide ja küpsetiste müügist koguti ligi 3200 eurot, siis teised klubid panustasid pea sama paljuga – 2799 euroga. Annetusi tegid Tabasalu jalgpalliklubi, Tartu Kalev, Welco, Flora ning Saku Sporting.

Küll vajab Ranna sõnul kaalutlemist festivali ülesehitus, sest heategevuslik sündmus toimub praegu liiga mängudega põimitult. See aga tähendab kindlat formaati ning ajakavast ja reeglitest kinnipidamist, mis võib esinejate ja heategevuse keskel keeruline olla.

Klubi soov on aga, et Roosast Jalgpallist kujuneks jalgpalliliidu toel eraldi mänguvoor nii, et teised naiskonnad samal päeval ei mängi, vaid saavad soovi korral festivalist osa võtta.