Kaua oodatud põhikoolihoone saab nurgakivi

Kambja vallavanema Illari Lääne sõnul on väga oluline, et õpikeskkond, mis on kaasaegne ja kogukonnakeskne soodustab õpilaste isikupärast arengut ja tulevikuoskuste omandamist. «Tõrvandi Kool annab piirkonna lastele võimaluse saada parimat haridust kodulähedasest koolist,» rääkis ta

Tõrvandi Kooli direktor Kristi Aria on veendunud, et haridusasutusest kujuneb hinnatud põhikool. «Oluline on, et uue kooli tänapäevane õpikeskkond julgustab nii õpilasi kui ka õpetajaid katsetama, uurima ja looma,» jätkab Aria.