Priit Värv: pool tõde ja natuke õigust – veel Elva koolitoidust

Kõlab ju hästi ja on hea üldistada, et 2022. aastal olid sihtasutuse Elva Teenused personalikulud 987 802 eurot ja sellelt käibemaksu osa 197 560 eurot ning kui võtta see ja korrutada korduvalt viidatud viie tegevusaastaga, võrdubki see ligi miljon eurot. Peoga veel oleks-olnud-argumente juurde ja arvud muudkui kasvavad. Kui võtta seesama lihtne arvutus ja jutus läbivad viis aastat, siis on personalikuludelt makstud selle ajaga käibemaksu 632 000 eurot, mis jääb «natuke» alla miljoni.