Eesti esindus asus Lõuna-Korea poole teele mõni päev varem, et osaleda ka eellaagris. Rahvusvahelistes laagrites on tavaks korraldada eel- ja järellaagreid, et osalejad saaksid korraldaja riigi ja kultuuriga paremini tutvuda. See pikk reis kujunes aga ootamatult äärmuslikuks, tõdevad Tartu noored.