GALERII ⟩ Mis Aparaaditehase festivalil veel ette võeti?! Paras punt inimesi pedaalis rohealade vahet

Marsruut oligi valitud nii, et teele jääks mitmekesine taimestik. Sõitjad nägid aiaesiseid, ootamatud õitsejad tänavakivide ääres ja niidulappe, pikemalt peatuti Jaamamõisa ojaniidul ja Lehe kogukonnaaias.

Jaamamõisa ojaniit on kolm suve tagasi vabatahtlike rajatud niiduala, kuhu külvati ja istutati üle saja eestimaise taimeliigi.

Tartu Ülikooli botaanik Laura Puura tutvustas sealseid hiliseid õitsejaid, erinevaid liblik- ja korvõielisi. Niidult lahkumise eel korjasid ratturid kaasa meelepäraseid taimi, eesmärgiga need hiljem särkidele trükkida.

Lehe kogukonnaaeda haldab aga Tartu Maheaed ning see on maa-ala, kus huvilised saavad endale rentida maalapi, millel söögipoolist kasvatada. Ühel ühisel maalapil kasvatatakse head-paremat ka selleks, et seda hiljem linlastele edasi müüa või annetada.