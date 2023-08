Kino maastikuarhitektid on tundnud tänavu oma tegevuse tulemustest suurt rõõmu mitmel korral. Eriti võimas rõõm tulvas juulis teadasaamisest, et südalinna kultuurikeskuse konkursi on võitnud 3+1 arhitektide ja Kino maastikuarhitektide ühistöö. Oma värskeimat heameelt jagasid kinolised eesotsas Karin Bachmanni ja Mirko Traksiga nüüd raamatu «Vältimatu väliruum» ilmumise üle.