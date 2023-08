GALERII ⟩ Elva valla inimesed käisid kalmistuilt maasvedelevaid küünlatopse üles korjamas

Pooleldi põlenud või tühjad küünlatopsid vedelevad haudade vahel, aga ka kalmistuaia taga ja metsa all ning ümbruskonna tänavail ja põldudel. See näib paratamatu pilt. Laialitassijaiks on peamiselt linnud, kes üritavad topsidest küünlarasva kätte saada ning topse noka otsas edasi kannavad. Kalmistuprügi hulka kuuluvad aga ka kunstlilled, klaasikesed ja purgikesed, mis vaasi ülesannet on täitnud. Tundub uskumatu, kui palju prügi inimesed oma lähedaste haudadele veavad.