GALERII ⟩ Aparaaditehase Müürilille täika ja kunstiturg külastajatest puudust ei tunne

Ta ütles, et on eelmise päeva hilisõhtul lõppenud galeriide ööst pisut väsinud, aga väga õnnelik nende piltide keskel, kus tõeline meister Helle Vahersalu on dialoogi astunud oma õpilase Teele Ülesooga.

See, et Aparaaditehase festivalimelu temani tänavalt eriti palju kõrvu ei kosta, ei teinud teda üksldaseks. Vastupidi! Ta ütles, et juba neli inimest on galeriisse sisse astunud ning ta on end väga vajalikuna tundnud.