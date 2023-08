Tartu Postimehele laekus vihje, mille saatja kirjutas, et Tartu ülikool püüab oma töötajaid suukorvistada. Vihjaja viitas, et ülikooli töötajad said kirja, milles töötajaid kohustatakse edaspidi seoses professor Raul Eametsa skandaaliga ajakirjandusega suheldes konkreetseid reegleid järgmina ning vastuseid pressiesindajatega kooskõlastama.