Rektor Toomas Asseri ametikett kaalub kilo, aga selle kandmise raskus seisneb milleski muus

Rektor Toomas Asser, mida tudengid teile kinkisid, kas jõudsite uurida?

Nad niipalju ütlesid, et seal on märkmik, ja seal on vist ka mesi ... Ja märkmikus olevat kirjas, mida sellega täpselt teha tuleb. Ma veel ei tea.

Ju seal mingi soov on, ja ma katsun seda täita.

Tartu ülikooli tudengkonna hulgas on meestudengeid 35 protsenti ja ülejäänud on naistudengid. Kas Tartu ülikool peaks kuidagi muretsema selle pärast?

See on kaldu küll, ja see ei ole nüüd viimasel aastal ainult nii. Poiste pärast on muretsemiseks natuke põhjust. Need noormehed on Eestis ju olemas, nad tuleb siia kohale tuua, meelitada. Ma arvan, et oleme teadlikud ja saame hakkama.

Tartu ülikoooli maine ei sõltu ainult rektorist, vaid õppejõududest ja teadlastest, oma eriala tippudest. Mida teha, et neid tõelisi tippe oleks ülikoolis rohkem?

Eelkõige tuleb neid leida ja kutsuda me oma Eestimaalt. Nii, nagu ma oma kõnes ütlesin, me peaksime pingutama rohkem selle nimel, et meie enda talendikad noored tuleksid kõigepealt ülikooli, et nad hindaksid ja mõistaksid seda. Ja siis peaksid nad läbima nii esimese kui ka teise õppeastme järjest ning siis tekib lootus, et need andekad on tõenäoliselt võimelised jääma ka doktorantuuri. See ahel tuleb kuidagi kindlustada.