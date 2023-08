Juhani Jaeger: riigimehelik oleks korraldada erakorralised valimised

Kaja Kallasel oli üks vaieldamatu poliitiline tugevus: eestkõneleja roll agressorriik Venemaa majanduslikul ja poliitilisel isoleerimisel muust maailmast. See omakorda toitis rahvusvahelisel tasandil Eesti kuvandit riigina, mis võitleb õigluse eest isegi siis, kui see on vastu meie majandushuvidele. Ei saa salata: Kaja Kallas oli üks osa Eesti eduloost.

Eestkõneleja roll on osutunud õõnsaks. Raske on võtta tõsiselt peaminister Kallase poolt 11. mail 2022 riigikogu ees välja öeldud moraalset hinnangut: «Loomulikult on küsimus ka kõikidele Eesti ettevõtjatele, kes toimetavad, mitte ainult see, kas nad lähevad sanktsiooni alla, vaid ka see, kuidas ettevõtete enda moraalne kompass toimib.» Sarnased deklaratsioonid on tagantjärele hinnates ühtmoodi sisutud.