GALERII ⟩ Tartu arstitudengid korraldasid rahvusvahelise anatoomiaolümpiaadi

Projekt on üliõpilaste enda algatatud ja kokku pandud. Üritust korraldavad arstitudengid ise ning sügisest kolmandal kursusel õppival Kertu Kallastel tärkas soov üritus ise kokku panna eelmisel aastal, kui ta osales esimest korda. «See on lihtsalt nii äge sündmus ja see annabki motivatsiooni teha,» rääkis ta.