Kuid milleks seal, kui kodulinna tingimused on klubil head? «Tartus jõuame olla terve aasta, siin saavad mehed natukene rohkem ka iga päev koos olla,» vastas Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektor Janar Talts. Oluline on see meeskonnas hea sisekliima tekitamiseks.