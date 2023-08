Jaanus Kriisk: painduvus – vajalik omadus eluks

Öeldakse ju, et tänapäeval peab inimene oleme hästi paindlik, kiiresti kohanema. Kõik on kiires muutumises ja see nõuab meilt suurt paindlikkust. Seda nii kaudses kui ka otseses mõttes. Kaudses mõttes paindlikkus on tunnetatav mõiste ja seda igale indiviidile eraldi, painduvus kui keha võime on aga juba väga selgesti määratletav ja arendatav.

Põhiomaduselt määrab painduvus keha liikuvuse ulatuse. Kui suure amplituudiga me ühte või teist liigutust tegema oleme suutelised. Nii tahteliselt kui ka tahtmatult. Ja viimane on kõige tähtsam just tavalisele inimesele, kes teeb oma igapäevatoimetusi, kus võib juhtuda ja juhtubki. On need komistused või libisemised või nn möödaastumised või pöörded või sirutused. Kõik need liigutused nõuavad meilt ekstrapainduvust, kui nende ulatuvus on suurem, kui me seda soovisime või kavatsesime.