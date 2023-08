Elmo Somelar: toidu tootmist ootavad muutused

Järjest enam kostab murelikke hääli, et Eestis on elu liiga kalliks läinud ja suur osa inimestest ei tule toime. Statistikaameti andmetel elas 2021. aasta andmete põhjal suhtelises vaesuses 22,8 protsenti Eesti elanikkonnast – ligi 301 100 inimest, kes peavad hakkama saama 763 euroga kuus või vähemaga. Eriti raske on olukord eakamatel inimestel või ühe vanemaga peredel. Absoluutses vaesuses elas Eestis 2021. aastal ligi 18 000 inimest, kelle kuu sissetulek on väiksem kui 234 eurot.