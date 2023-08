Piltuudis ⟩ Rajakaamerasse jäi emakaru koos nelja pojaga

Tavapärane on, et emakarudel sünnib üks või kaks poega, kuid viimasel aastal on järjest enam näha ka kolme ja enama pojaga pesakondi. Rajakaamerate salvestised üle-Eesti kõnelevad sellest, et ka kolme pojaga ringi tatsavad emakarud ei ole enam väga suur haruldus. Harvem on kohatud nelja pojaga emakaru, kuid ka sel aastal on üks taoline karupere juba varem kaamera ette juhtunud.